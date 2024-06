Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall L454 - Vollsperrung zur Bergung notwendig

Schifferstadt (ots)

Am Freitagmittag, 21.06.2024, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung L454 (Speyerer Str.) - Carl-Benz-Straße. Ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer wollte aus dem Industriegebiet auf die Landstraße auffahren, missachte jedoch die Vorfahrt einer 36-jährigen BMW-Fahrerin, die von Schifferstadt in Richtung Speyer unterwegs war. Die Fahrerin des BMW wurde durch den Aufprall leicht verletzt, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu Sicherungsmaßnahmen an ihrem Pkw wurde auch die Feuerwehr Schifferstadt hinzugezogen. Während deren Einsatzes musste die Fahrbahn für ca. 20min voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

