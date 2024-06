Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: herrenlose Fahrräder und Gegenstände mitten auf der Fahrbahn

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 22.06.2024, gegen 00:30 Uhr wurden hiesiger Dienststelle zwei Fahrräder gemeldet, welche herrenlos auf beiden Seiten der Fahrbahn der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim liegen würden. Nachdem die Fahrräder bei Seite geräumt wurden, konnten weitere Gegenstände, bei denen es sich um Baustellenzubehör handelte, auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße festgestellt und entfernt werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

