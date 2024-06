Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrt nach Konsum von Lachgas untersagt

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 01:20 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Kurt-Schumacher-Straße auf eine schlafende Person in einem geparkten PKW aufmerksam. Auf dem Beifahrersitz konnte zudem eine Flasche Lachgas festgestellt werden. Im Rahmen einer Kontrolle gab der 18-jährige Alleininsasse an, zuvor Lachgas konsumiert zu haben und dabei eingeschlafen sein zu müssen. Da Lachgas eine u.a. berauschende Wirkung haben kann und folglich Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 18-Jährigen bestanden, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

