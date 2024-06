Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochwertige Pedelecs im Wald aufgefunden

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 21.06.2024 gegen 09:00 Uhr wurde durch einen Zeugen bei der Polizeiinspektion Frankenthal mitgeteilt, dass soeben zwei Personen zwei Fahrräder in einen kleinen Wald in der Nähe der Straße Am Strandbad in 67227 Frankenthal geschoben haben. Nach kurzer Zeit seien die Personen dann ohne die Fahrräder wieder aus dem Wald gekommen. Durch den Zeugenhinweis konnten die Polizeibeamten die Fahrräder im Wald auffinden. Es handelt sich um zwei Hochwertige Pedelecs der Marke Cube und Tenways. Die Fahrräder wurden Aufgrund des Verdacht eines Diebstahls sichergestellt. Bislang konnten die Eigentümer nicht ermittelt werden.

Zeugen bzw. die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de und pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

