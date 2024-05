Hochschule der Polizei

HDP-RP: Fünfte "Blue-Light-Challenge" an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am 29.06.2024

Bild-Infos

Download

Büchenbeuren (ots)

Auch in diesem Jahr haben interessierte, junge Menschen die Chance, bei der "Blue-Light-Challenge" die Vielseitigkeit des Polizeiberufs an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) hautnah zu erleben. Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet am Samstag, 29.06.2024 von 8:00 bis 17:00 Uhr bereits zum fünften Mal die "Blue-Light-Challenge" am Polizeicampus Hahn. Hierbei bekommen Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren die Chance, einen umfangreichen Einblick in die Vielfältigkeit des Polizeiberufs und des Bachelorstudiums "Polizeidienst" zu erlangen. Die Teilnehmenden erwartet an diesem Tag ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei arbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen an der Lösung eines fiktiven Falls, während Schutzpolizisten und -polizisten eine Verkehrskontrolle durchführen und polizeiliche Einsatztrainings mit verschiedenen Festnahmetechniken präsentieren. Darüber hinaus gibt es eine Sportchallenge, bei der die sportliche Fitness unter Beweis gestellt werden kann. Einen Vorgeschmack auf den Computertest, der Teil des Auswahlverfahrens ist, wird ebenfalls geboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über den Tag von Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter der Hochschule der Polizei begleitet, die ihnen für Fragen zum Studium zur Verfügung stehen. Interessierte können sich unter folgendem Link ab sofort bewerben: https://www.polizei.rlp.de/blue-light-challenge Informationen zum Studium und zu weiteren Veranstaltungen sowie der Zugang zur Onlinebewerbung befinden sich auf der Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/karriere

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell