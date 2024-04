Hochschule der Polizei

HDP-RP: Neue Räumlichkeiten für das Auswahlverfahren für den Bachelorstudiengang Polizeidienst eröffnet!

Die Hochschule der Polizei hat heute neue Räumlichkeiten für das polizeiliche Auswahlverfahren in der Robert-Koch-Straße 35 (kurz: "RoKo35") in Mainz-Hechtsheim eröffnet. Zukünftig absolvieren die Bewerberinnen und Bewerber für den Bachelorstudiengang Polizei-dienst dort, neben dem Standort Wittlich-Wengerohr, der vor allem den Norden von Rheinland-Pfalz abdeckt, ihre Einstellungstests. Die "RoKo35" wird die bisherigen Auswahlräumlichkeiten in Liegenschaften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Enkenbach-Alsenborn und Mainz-Hechtsheim ersetzen. Damit stehen der Polizei Landes auch erstmals speziell für das Auswahlverfahren gestaltete Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch der Direktor der Hochschule, Uwe Lederer, zeigt sich aufgrund des neuen Auswahlstandortes erfreut: "Die modern gestalteten Räumlichkeiten bieten ein gutes Umfeld für die Durchführung der Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz in unserer Landeshauptstadt Mainz. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Polizei auch zukünftig als attraktiven Arbeitgeber wahrzunehmen." Wer den neuen Standort vor Ort erleben möchte, kann sich noch bis zum 31. Mai 2024 für den Einstellungstermin Oktober im Bachelorstudiengang Polizeidienst bewerben. Alle wichtigen Informationen hierzu finden sich unter www.polizei.rlp.de/karriere

