Hochschule der Polizei

HDP-RP: Landesweite Aktionswoche der Polizei Rheinland-Pfalz "Deine PoliZEIT"

Büchenbeuren (ots)

Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet vom 05. bis 14. April 2024 die landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT". Unter diesem Motto werden verschiedenste Veranstaltungen zur Nachwuchswerbung in ganz Rheinland-Pfalz gebündelt angeboten. Schülerinnen, Schüler, Eltern und alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen, praxisnahe Einblicke in die vielfältigen Facetten des Polizeiberufs zu gewinnen und im direkten Austausch relevante Informationen zu erhalten. Die Veranstaltungsreihe der Polizei Rheinland-Pfalz umfasst u.a. Events wie "Open House" in Trier, "Table Talk with Cops" in Kaiserslautern, ein Meet and Greet mit den Protagonistinnen und Protagonisten der bekannten SWR- Fernsehreihen "Die Nachtstreife" in Mainz und "#Tatort Ludwigshafen" oder auch ein Bewerbungstraining in Koblenz. Den Auftakt bildet eine Informationsveranstaltung an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Freitag, 05. April 2024. Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte werden daher gebeten, regelmäßig die extra dafür eingerichtete Seite https://www.polizei.rlp.de/aktion zu besuchen. Dort finden Sie weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten: Bitte beachten Sie zudem, dass die Termine fortlaufend aktualisiert werden. Die Polizei Rheinland-Pfalz freut sich über die Teilnahme aller Interessierten und steht während der Aktionswoche für alle Fragen rund um das Studium und einer Karriere bei der Polizei zur Verfügung. Für Interessierte, die während der Aktionswoche keine Möglichkeit zur Teilnahme haben, finden auch außerhalb dieses Zeitraums regelmäßig Informationsveranstaltungen statt. Die Termine werden im Veranstaltungskalender auf der Karriereseite veröffentlicht unter www.polizei.rlp.de/karriere.

