HDP-RP: Karrierechancen bei der Polizei Rheinland-Pfalz

Büchenbeuren

Bewerbungen für den "Bachelorstudiengang Polizeidienst" sowie den kombinierten Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)" noch befristet möglich.

Das dreijährige duale "Bachelorstudium Polizeidienst" am Polizeicampus Hahn vermittelt die rechtlichen, taktischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen für den Polizeiberuf und kombiniert diese mit praktischen Trainings und regelmäßigen Praktika bei der Schutz- und Kriminalpolizei.

"Die Vielfalt des Berufs und die damit einhergehenden Anforderungen an den Studiengang werden interdisziplinär durch erfahrene Polizeibeamte, Juristen und Sozialwissenschaftler als Lehrende sichergestellt. Sie stellen durch ihre unterschiedlichen Expertisen und anwendungsbezogene Forschung eine hohe Studienqualität und Transfer der erworbenen Kenntnisse in die polizeiliche Praxis sicher", informiert der Direktor der Hochschule der Polizei Uwe Lederer.

Während des modular aufgebauten Polizeistudiums erhalten die Studierenden bereits ein Gehalt von ca. 1.300EUR netto im Monat!

Nach dem europaweit anerkannten Abschluss "Bachelor of Arts" stehen den Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren vielfältige Verwendungen innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei offen: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, in Abhängigkeit von den persönlichen Fähigkeiten und Neigungen bestehen im Anschluss an das Studium viele Möglichkeiten einer Spezialisierung! Interessierte haben noch bis zum 29.02.2024 die Möglichkeit, sich für den nächsten, am 02.05.2024 beginnenden Bachelorstudiengang Polizeidienst über das Online-Bewerbungsportal https://bewerbung.polizei.rlp.de zu bewerben. Ebenso sind bereits Bewerbungen für einen weiteren, im Oktober 2024 startenden Studiengang möglich. Die Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie hier: www.polizei.rlp.de/karriere/dein-weg-mit-studienberechtigung

Neben dem Bachelorstudiengang Polizeidienst bieten die Polizei Rheinland-Pfalz und der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) in Kooperation mit der Hochschule Mainz den kombinierten Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)" an. Das dreijährige Studium richtet sich an Studieninteressierte, die den digitalen Wandel im öffentlichen Dienst vorantreiben wollen. Bereits während des Studiums werden viele Vorteile geboten, wie z.B. die Übernahme der Studiengebühren durch das Land Rheinland-Pfalz, die Zahlung eines Gehalts bereits ab dem ersten Studienmonat sowie die Bereitstellung einer kostengünstigen Unterkunft an der Hochschule der Polizei während der praktischen Phasen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erfolgt eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe bei der Polizei Rheinland-Pfalz oder beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI).

Bewerbungen für den Studienbeginn am 01.09.2024 sind noch bis zum 31.03.2024 über das Online-Bewerbungsportal möglich https://bewerbung.polizei.rlp.de/informatik/.

Die Voraussetzungen für eine Bewerbung sowie weitere Informationen zum Studium finden Sie hier: https://ldi.rlp.de/de/Karriere/Ausbildung/ www.polizei.rlp.de/Karriere/angewandte-informatik

