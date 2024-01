Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Technischer Defekt

Weimar (ots)

Am Morgen des Freitages wurde bei der Feuerwehr Weimar bekannt, dass es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Weimar zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung kam. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin zum Einsatzort aus. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Lediglich die in der Wohnung befindliche Waschmaschine qualmte aufgrund eines technischen Defektes, wobei jedoch kein Schaden entstand. Die Gefahr konnte durch die Feuerwehr abgewendet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell