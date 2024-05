POL-BOR: Pressemitteilung der Polizei Münster: Junger Mann soll sich vor Siebenjähriger entblößt haben - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Weberstraße; Unfallzeit: zwischen 21.05.24, 23.00 Uhr, und 22.05.24, 07.35 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Mittwoch an einem grauen VW Golf Kombi. Der Golf stand zwischen Dienstagabend und Mittwochabend auf der Weberstraße, wo er angefahren und an der rechten Seite erheblich beschädigt wurde. Trotz ...

mehr