HDP-RP: Die Hochschule der Polizei begrüßt 191 neue Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter

129 junge Männer und 62 junge Frauen nahmen am 2. Mai 2023 ihr dreijähriges Bachelorstudium Polizeidienst an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) auf. Das Studium ist nicht nur für Bewerberinnen und Bewerber aus Rheinland-Pfalz interessant. Mit 155 Studierenden stammt zwar die Mehrzahl aus Rheinland-Pfalz, weitere 36 Studierenden kommen allerdings aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und dem Saarland. Die angehenden Polizisten erwartet ein modernes und wissenschaftlich ausgerichtetes Bachelorstudium. Neben theoretischen Studienabschnitten beinhaltet es auch umfangreiche berufspraktische Anteile. Rund 1400 Studierende befinden sich derzeit im Studium an der HdP. Sie lernen in zwölf Modulen alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach dem europaweit anerkannten Abschluss "Bachelor of Arts" stehen den Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren vielfältige Verwendungen innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei offen: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei - in Abhängigkeit von den persönlichen Fähigkeiten und Neigungen bestehen viele Möglichkeiten einer Spezialisierung! Aktuell erfolgt die Einstellung der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter für den Bachelorstudiengang Polizeidienst in Rheinland-Pfalz an zwei Terminen im Jahr (jeweils erster Werktag im Mai und im Oktober). Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Oktober 2024 läuft voraussichtlich noch bis zum 31. Mai 2024. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

