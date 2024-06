Polizei Münster

POL-MS: Betrügerinnen erbeuten Bargeld von 89-Jährigem - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben sich am Mittwochnachmittag (05.06., 15:45 Uhr) in der Delpstraße unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung eines Seniors verschafft und Bargeld entwendet. Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen.

Nach Angaben des 89-jährigen Münsteraners klingelten die Unbekannten an seiner Wohnungstür. Als er diese öffnete, behaupteten die Frauen, sie wollten zu einer Nachbarin, welche nicht zu Hause sei. Weiter gaukelten sie vor, dass sie ihre Telefonnummer für diese Nachbarin bei dem Senior hinterlegen wollten. Unter diesem Vorwand gewährte der Senior den Unbekannten Zutritt in seine Wohnung.

Eine der beiden Täterinnen gab an, sich nicht wohl zu fühlen. Daraufhin lief der Münsteraner in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Die andere Frau begleitete ihn dabei und verwickelte ihn in ein Gespräch. Nach ersten Ermittlungen trat die andere Unbekannte währenddessen in weitere Räume des Mannes und entwendete Geld. Anschließend entfernten sich die Unbekannten gegen 16 Uhr in unbekannte Richtung.

Beide Täterinnen hatten, dem Geschädigten zufolge, einen osteuropäischen Akzent und seien etwa 30 bis 35 Jahre alt. Eine der Frauen soll blond und schlank gewesen sein, einen weißen Mantel und den Beutel einer Apotheke getragen haben. Die andere Unbekannte habe dunkle Haare und eine kräftigere Statur. Sie soll eine weiße Bluse und einen dunklen Rock getragen haben.

Die Polizei Münster sucht Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen geben können, und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Mit unterschiedlichen Varianten dieser Betrugsmasche gelingt es Tätern immer wieder, Beute zu machen. Hierbei sind die Täter trick- und einfallsreich. Die Polizei rät daher eindringlich dazu, Fremde nicht in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel wenden Sie sich an die Polizei!

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell