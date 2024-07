Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec aus Hausflur entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 14.07.2024, wurde der Polizei Einbeck gegen 13.40 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Ortschaft Kuventhal gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter hat sich gewaltsam durch die Haustür Zugang zu dem Haus in der Straße Zur Wilhelmsbrücke verschafft, in dem sich mehrere Wohneinheiten befinden. Im dortigen Hausflur stand ein an einem Treppengeländer gesichert abgestelltes graues Pedelec, der Marke Bulls (Wert ca. 4000,- Euro). Der Besitzer hatte das Fahrrad am Freitag Mittag dort hingestellt. Am Sonntag wurde dann festgestellt, dass das Rad verschwunden war. Der Geschädigte konnte an der Eingangstür Beschädigungen feststellen. Der Täter ist anschließend in unbekannte Richtung weggefahren. Bei einer an der rückwärtigen Seite des Hauses liegenden Tür wurde zudem von dem Hauseigentümer festgestellt, dass der Glaseinsatz eingeschlagen wurde. Hier beträgt die Schadenshöhe ca. 1000,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell