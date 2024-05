Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall im Parkhaus - Autofahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden, das ist die Bilanz nach einem Unfall in einem Parkhaus an der Hochstraße.

Eine 85-jährige Autofahrerin aus Bottrop hatte sich am Donnerstag (16:00 Uhr) zunächst ein Parkticket in einem Parkhaus an der Hochstraße gezogen. Aus unklarer Ursache fuhr sie anschließend gegen die Säule der geöffneten Zufahrtsschranke, einen Mülleimer und ein Stück Leitplanke. Das Auto stoppte an einer Wand in der Abfahrt zum Untergeschoss.

Die Bottroperin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, es musste abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

