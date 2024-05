POL-RE: Waltrop: Vier beschädigte Fahrzeuge nach Unfall auf Parkplatz

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.00 Uhr - 15.15 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus am Ginsterweg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Gegen 15.15 Uhr hörten Zeugen auffällige Geräusche in der Nachbarwohnung. Als sie den Hausflur betraten, sahen sie eine bislang unbekannte männliche Person, die vor der dortigen Wohnungstür stand und ...

mehr