Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Roller übersehen

Leicht verletzt wurde der Lenker eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Carl-Zeiss-Straße. Ein 40-Jähriger war gegen 6.15 Uhr mit seinem VW Touran auf der Carl-Zeiss-Straße in Richtung Adolf-Damaschke-Straße unterwegs und wollte wenden. Dabei übersah er den sich von hinten nähernden Roller. Dessen 24 Jahre alter Fahrer versuchte noch zu bremsen, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad-Roller dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 500 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Exhibitionist aufgetreten

Nach einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann fahndet der Polizeiposten Reutlingen-West. Der Mann soll am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz Baseballplatz in einem älteren, roten Opel Astra mit Reutlinger Kennzeichen gesessen haben. Bei offener Fahrertüre soll er sich dabei vor einer 54 Jahre alten Frau entblößt und vor ihr onaniert haben. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (cw)

Mössingen (TÜ): Autofahrerin bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochvormittag in Mössingen gekommen. Gegen elf Uhr fuhr eine 75-jährige Citroen-Lenkerin von der Siemensstraße herkommend in den Kreisverkehr mit der Butzenbadstraße ein und kollidierte mit ihrem Wagen mit dem bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigten Renault einer 62-Jährigen. Die Renault-Lenkerin wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell