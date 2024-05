Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Unfallbeteiligter nachträglich verstorben; Einbrüche; Brand auf Balkon

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen bei Sickenhausen ereignet. Eine 29-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Nissan von der Ortsmitte herkommend nach links auf die K 6720 in Richtung Altenburg abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 53 Jahre alten Mannes, der in Richtung Rommelsbach unterwegs war. Durch die Kollision zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 53-Jährige erlitt äußerlich keine erkennbaren Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis kurz nach neun Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Dienstagmittag auf der Rommelsbacher Straße gekommen. Gegen 13.50 Uhr war ein 64 Jahre alter Mann mit einem Rennrad auf dem Dietweg in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand an der dortigen Einmündung das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Folge kam es zur Kollision mit dem VW eines 41-Jährigen, der sich auf dem Linksabbiegerstreifen der Rommelsbacher Straße eingeordnet hatte. Der 64-Jährige wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Grabenstetten (RT): Beifahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.05.2024 / 12 Uhr

Der 16-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen zwischen Grabenstetten und Bad Urach schwer verletzt wurde, ist am Montag (13.05.2024) verstorben. Wie bereits berichtet, war ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 19-Jährige sowie seine beiden jugendlichen Mitfahrer hatten schwere Verletzungen erlitten. Diesen erlag der 16-Jährige am Montag im Krankenhaus. (mr)

Bad Urach (RT): Scheibe eingeworfen

In ein Verwaltungsgebäude in der Straße Bei den Thermen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Wie gegen 5.30 Uhr entdeckt wurde, hatte sich der Täter wohl durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Dettingen (RT): Verkehrsbehinderungen auf B 28 nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 28 geführt. Gegen 12.40 Uhr geriet ein 33-jähriger BMW-Lenker, der auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs war, im Bereich der Bleiche auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw Daimler-Benz Actros eines 43-Jährigen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Allerdings dürfte am BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am noch fahrtauglichen Laster beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 28 in beide Richtungen gesperrt werden. (mr)

Münsingen (RT): Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 49-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Münsingen erlitten. Der Mann war als Angehöriger der Müllentsorgung gegen 11.15 Uhr im Nelkenweg tätig, als ihn der von seinem 52-jährigen Kollegen gelenkte Lkw erfasste und er unter den Mülllaster geriet. Der Schwerverletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. In die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter einbezogen. (mr)

Esslingen (ES): Brand auf Balkon

In die Weilstraße der Pliensauvorstadt sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, ausgerückt. Dort hatte auf einem Balkon eines Wohngebäudes ein Gartenstuhl wohl aufgrund heißer Grillkohle Feuer gefangen. Durch einen Nachbarn konnte der Brand teilweise gelöscht werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich vollends ab. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden dürfte überschaubar geblieben sein. (mr)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Gebäudekomplex in der Schlosserstraße ist in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen. Auf seiner Suche nach Wertgegenstände stieß der Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht auf Beute. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

