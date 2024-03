Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Lkw-Gespann kommt von Fahrbahn ab und Anhänger kippt um

Eine leichtverletzte Person

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Montag (25.03.) kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 294, bei welchem ein Gespann, bestehend aus einem Lkw der Marke Daimlerchrysler und einem Anhänger, von der Fahrbahn abkam. Der Anhänger kippte dabei um. Zunächst wurden die Polizei und die Feuerwehr zur Unfallörtlichkeit entsandt.

Der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Haren an der Ems (Niedersachsen) war mit dem Gespann aus Richtung Leichlingen-Witzhelden in Richtung Burscheid-Hilgen gefahren, als er aus bislang unbekannten Gründen zwischen der Ortschaft Hölverscheid und dem Heider Weg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Versuch, das Gespann von der neben der Fahrbahn befindlichen Grünfläche wieder auf die Fahrbahn zu lenken, kippte der Anhänger um. Dabei entstanden nicht nur Schäden an dem Anhänger und dem darauf transportierten Rohrbohrer, sondern auch ein Flurschaden auf der Grünfläche und eine Beschädigung im Asphalt. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Der Gesamtschaden wird auf einen mindestens unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 26-Jährige bei dem Vorfall leicht verletzt wurde. Er wurde daher vom zwischenzeitlich hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt, eine weitere Behandlung war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht notwendig.

Der umgekippte Anhänger und das darauf befindliche Bohrgerät mussten durch eine Spezialfirma mit einem Kran aufgerichtet und geborgen werden. Auch die untere Wasserbehörde und der Landesbetrieb Straßenbau NRW erschienen an der Unfallörtlichkeit. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einspurig gesperrt. Zur Bergung des Anhängers war eine vollständige Sperrung bis fast 18:30 Uhr erforderlich. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell