Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Tresor bei Einbruch in Tankstelle entwendet

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.03.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Hünger gerufen.

Insgesamt vier dunkel gekleidete und vermummte Personen hebelten gegen 03:30 Uhr die Eingangstür zur Tankstelle auf und entwendeten einen Tresor inklusive mehreren tausend Euro Bargeld aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter in einem Kombi der Marke Audi in Richtung der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf und hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht nun dringend nach Zeugen, die weitere Angaben zu den flüchtigen Tätern geben können. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell