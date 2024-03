Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Bäckereifiliale in Heiligenhaus

Overath (ots)

Am Sonntagmorgen (24.03.) stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Bensberger Straße im Stadtteil Heiligenhaus einen Einbruch in die Filiale fest. Als sie gegen 05:25 Uhr die Räumlichkeiten im Vorraum eines Lebensmittelgeschäftes betrat, bemerkte sie die offenstehende Haupteingangstür und das Fehlen eines Tresors. In dem Tresor befand sich nach ersten Erkenntnissen ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schließlich Hebelspuren an der Eingangstür fest. Am Vortag (23.03.) gegen 17:30 Uhr war die Bäckereifiliale noch in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

