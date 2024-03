Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Täter bei Einbruch in Einfamilienhaus gestört

Leichlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.03.) riefen aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass sich gegen 08:30 Uhr zwei fremde Personen auf das Grundstück ihrer Nachbarn an der Immigrather Straße begaben. Auf Ansprache liefen die Personen Richtung Straße, stiegen in einen silbernen Pkw mit Essener Städtekennung und fuhren Richtung Autobahn davon.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten die flüchtigen Täter nicht mehr antreffen. Auf der Rückseite des Einfamilienhauses stellten sie ein aufgehebeltes Fenster fest. Nach ersten Erkenntnissen ist es den Tätern nicht gelungen, etwas zu entwenden.

Die flüchtigen Täter werden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Eine Person war männlich, sehr groß und schlank, etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare, einen Vollbart und war dunkel gekleidet. Die andere Person war weiblich, deutlich kleiner als die männliche Person und zierlich, ebenfalls etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, hatte lange dunkle gewellte Haare und trug eine dunkle Hose, ein helles Oberteil und eine Jacke.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, führte eine Spurensicherung durch und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell