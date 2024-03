Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Erneuter Einbruch in Pedelec-Fachgeschäft

Kürten (ots)

Wie bereits Anfang dieser Woche (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5738495), kam es in der Nacht zu Donnerstag (21.03.) erneut zu einem Einbruch in ein Pedelec-Fachgeschäft in der Straße Hungenbach.

Zwischen Mittwoch (20.03.) gegen 18:30 Uhr und Donnerstag (21.03.) gegen 07:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des Geschäftes ein und entwendeten insgesamt fünf Pedelecs der Marken Corratec und Hercules aus dem Verkaufsraum.

Der Gesamtwert der Räder wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den zentralen Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung am Tatort durchzuführen. Eine Sachfahndung nach den entwendeten Pedelecs wurde umgehend eingeleitet.

Sachdienliche Zeugenhinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

