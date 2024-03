POL-RBK: Bergisch Gladbach/Kürten - Sechs Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Kürten (ots) - Am gestrigen Montag (18.03.) rief der Inhaber eines Pedelec-Fachgeschäftes die Polizei, nachdem er einen Einbruch in seinen Laden in der Straße Hungenbach festgestellt hatte. In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufbrechen einer Eingangstür Zugang zum Geschäft. Aus dem Verkaufsraum wurden ...

mehr