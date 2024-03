Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Offenburg / Weier (ots)

Noch unklar ist die Ursache für einen Kellerbrand in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Dorfstraße in Weier am Montagabend.

Gegen 20.50 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in den Teilort alarmiert worden, nachdem Bewohner auf schwarzen Rauch aus dem Keller aufmerksam geworden waren und den Notruf wählten.

Aufgrund des Montags regulär stattfindenden Übungsdienstes war die Feuerwehr sehr schnell vor Ort und nahm die Brandbekämpfung in dem in mehrere Kellerabteile unterteilten Untergeschoss vor. Durch starken Rauch gestaltete sich ein Auffinden der Brandstelle zunächst schwierig. Eine Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr über einen Balkon unverletzt in Sicherheit gebracht. Nachdem die Räume belüftet wurden, lokalisierte ein Atemschutztrupp einen kleinen Schwelbrand am Absaugsystem einer Handwerksmaschine, der nach wenigen Augenblicken gelöscht werden konnte. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Brandursache und wird durch die Polizei ermittelt, eine Schadenhöhe konnte noch nicht bestimmbar festgelegt werden.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und rund dreißig Einsatzkräften gute zwei Stunden tätig.

