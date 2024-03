Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Erfolgreiches Mehrgenerationen-Konzept "in der Mitte"

Offenburg (ots)

Der Lehrsaal auf der Feuerwache Offenburg war am Freitag fast bis auf den letzten Platz belegt. Gegen 19.00 eröffneten Abteilungskommandant Marco Dürr und sein Stellvertreter Markus Burg die jährliche Versammlung für die Aktiven, Jugendfeuerwehr und Alterskameraden der Einsatzabteilung Mitte. Traditionell begleiteten auch Bürgermeister Oliver Martini, der Feuerwehrkommandant Nils Schulze und Stellvertreter Markus Pehlke als Ehrengäste die Veranstaltung der mit 121 Angehörigen größten Offenburger Feuerwehrabteilung. Und die Tagesordnung wurde straff geführt, so dass Bürgermeister Martini bei seiner Ansprache launig feststellte, das Versammlungstempo sei so hoch, dass er für seine "30-minütige" Rede nun auch genügend Raum hätte.

Die Zahlen und Ereignisse, die Marco Dürr für 2023 vortrug, hatten es in sich: 360 Alarme waren durch die 60 Aktiven zu bewältigen, dazu Wachdienste bei Veranstaltungen sowie Aus- und Fortbildungsabende. Dennoch unterstrich Dürr die hohe Motivation innerhalb der Kameradschaft. Der Abteilungskommandant berichtete vom Besuch von Kameraden aus der französischen Partnerstadt Lons Le Saunier, dem erfolgreichen Erwerb eines Leistungsabzeichens und der Unterstützung eines SWR-Dreh über Elektrofahrzeuge. Und dass die Wehrleute des Übens nicht müde werden, spiegelten 15 Geehrte für guten Probenbesuch wieder, die je bis zu 31 Mal anwesend waren. Helmut Humpert resümierte das Dienstjahr für die Alterskameraden und die Zuhörer erkannten auch hier deutlich die Agilität und den Willen, den Feuerwehrgeist in einer engen Kameradschaft zu leben. Stammtische und Ausflüge halten die Alters- und Ehrenabteilung noch eng mit ihrer Feuerwehr vernetzt.

Jugendbetreuer Christoph Keiling machte mit seinem Bericht Lust auf Jugendfeuerwehr. Für die Nachwuchsfeuerwehrleute, von denen es 110 Mädchen und Jungen in ganz Offenburg gibt, war vom Berufsfeuerwehrtag über Fußballgolf, Leistungswettbewerbe und XXL-Wasserschlacht alles geboten, was jungen Menschen Spaß macht.

Den Feuerwehrgeist griff auch Kommandant Schulze in seinen Dankesworten auf. Auch er, im Vorjahr noch selbst Abteilungskommandant "der Mitte", bilanzierte die hohen Tätigkeitszahlen anerkennend mit "... wieviel Ehrenamt geht noch?!?", freute sich aber auch über die tolle Atmosphäre und den hohen Ausbildungsstand.

Bürgermeister Oliver Martini dankte im Namen der Stadtgesellschaft allen Angehörigen der Einsatzabteilung und lobte in lockeren Worten die freiwillige Feuerwehr für die professionelle Ausübung des Ehrenamtes. Er unterstrich deutlich die wichtige gesamtgesellschaftliche Arbeit ehrenamtlicher Organisationen und Vereine in einer Zeit steigender Individualisierung und steigendem Egoismus. Zudem zeigte er sich beeindruckt über das ausgeglichene Miteinander im Saal und sprach anerkennend sogar von einem "Mehrgenerationenabend".

In einer Ehrungsrunde erhielten 15 Feuerwehrleute ihre Ernennungen und Beförderung samt Urkunden, einer kleinen Anerkennung und neuen Dienstgradabzeichen.

Namentlich:

Zum Feuerwehrmann ernannt: Fynn Borscheid, Tobias Hauser, Daniel Indatsch und Dominik Parada Zum Oberfeuerwehrmann / Oberfeuerwehrfrau ernannt: Tom Burg, Fabrizio Cocuzza, Jordane Costan-Zanon, Mike Durban, Waqaar Younis. Zum Hauptfeuerwehrmann ernannt: Sascha Hörner Zum Löschmeister befördert: Sven Wittekind Zum Oberlöschmeister befördert: Erik Eisinger, Andreas Heide Zum Hauptlöschmeister befördert: Cyril Willger Zum Brandmeister befördert: Marco Dürr

Infobox:

FEUERWEHR OFFENBURG Informationen zum Mitmachen Lustauffeuerwehr@feuerwehr-offenburg.de

