Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Onlinewache der saarländischen Polizei wird weiterentwickelt

Schnittstelle zwischen dem elektronischen Erfassungssystem der Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG und dem Landespolizeipräsidium

Bild-Infos

Download

Sankt Wendel (ots)

Saarbrücken/Sankt Wendel. Das Landespolizeipräsidium Saarland hat mit der Unternehmenskette "Globus" einen wertvollen, zuverlässigen Pilotpartner für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Onlinewache gewonnen. Heute (01.02.2024) startete ein gemeinsames Pilotprojekt zur schnelleren Datenerfassung und -bearbeitung.

Im Rahmen dieses Pilotprojektes ist es gelungen, eine Schnittstelle zur direkten Übermittlung von Strafanzeigen aus dem Erfassungssystem der Handelskette "Globus" in das Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei zu schaffen. Künftig können so Strafanzeigen schnell und direkt elektronisch übermittelt, zeitnah bearbeitet und damit Ermittlungsmöglichkeiten gefördert werden.

In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Herr Staatssekretär Torsten Lang ausdrücklich bei dem Unternehmen Globus für die Beteiligung an dem Pilotprojekt und setzte den Startschuss für die künftige Kooperation und die Zulieferungen von der Handelskette an die Onlinewache.

Von Seiten des Unternehmens nahmen Herr Ralf Lang, Revisorleitung der Globus Fachmärkte, sowie Herr Hans Ulrich Rudolph, Revisor und Verantwortlicher für das Erfassungssystem bei GLOBUS, teil.

Das Landespolizeipräsidium wurde durch den Leiter der Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung/LKA, Herrn Carsten Dewes, die Abteilungsleitung der Abteilung LPP 21 Deliktsorientierte Kriminalitätsbekämpfung, Herrn Ralf Wagmann. sowie den Leiter des Dezernats LPP 211 Onlinewache, Herrn Thomas Schmitt, vertreten.

Die Onlinewache des Saarlandes - ursprünglich ein Kooperationsprojekt zwischen den Länderpolizeien Rheinland-Pfalz und Saarland - befindet sich seit dem 6. Dezember 2018 im Wirkbetrieb. Zuletzt wurde die Onlinewache um Möglichkeiten ergänzt, Fälle von "Hate Speech" oder "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" anzuzeigen.

Seit Beginn des Jahres 2023 wurde das System der saarländischen Onlinewache im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) durch zehn weitere Bundesländer übernommen, so dass Bürgerinnen und Bürgern annähernd bundesweit eine einheitliche Plattform zur Anzeigenerstattung über das Internet zu Verfügung steht.

"Dank wirksamer technischer Sicherheitsmaßnahmen sowie der Unterstützung der Landespolizei Saarland können sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen, zu jeder Zeit einen bedenkenlosen und sicheren Besuch in unseren Markthallen genießen zu können. Wir freuen uns an diesem innovativen Projekt beteiligt zu sein, das eine schnellere Bearbeitung durch die beteiligten Stellen ermöglicht." (Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen)

"Die Kooperation mit einem so großen und renommierten saarländischen Unternehmen zeigt einmal mehr, wie hervorragend die Onlinewache der saarländischen Polizei angenommen wird. Gleichzeitig gibt uns dieses Pilotprojekt die Chance, die Onlinewache fortzuentwickeln und so unser Ziel, als saarländische Polizei zukunftsfähig und bürgernah im digitalen Raum zu agieren, weiter zu verfolgen. Durch die Bereitstellung der Onlinewache für andere Bundesländer, werden von dieser saarländischen Kooperation im Endeffekt auch andere Bundesländer profitieren." (Torsten Lang, Staatssekretär für Inneres, Bauen und Sport)

von links nach rechts: Herr Ralf Lang,Revisionsleitung der Globus Fachmärkte, Herr Hans Ulrich Rudolph, Revisor und Verantwortlicher für das Erfassungssystem bei GLOBUS, Herr Staatssekretär Torsten Lang

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell