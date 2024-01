Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Geldautomatensprengung in Kleinblittersdorf

Polizei sucht Zeugen

Kleinblittersdorf (ots)

Saarbrücken. Am vergangenen Samstag (27.01.2024) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Kleinblittersdorf. Zeugen beobachteten ein dunkles Fahrzeug, das nach der Explosion in Richtung Landesgrenze flüchtete. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 03.35 Uhr am Samstagmorgen meldeten sich Anwohner nach einer Detonation in Kleinblittersdorf bei er Polizei. Die kurze Zeit später an der Filiale die Volksbank in der Elsässer Straße eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass ein in der Filiale stehender Geldausgabeautomat gesprengt worden war. Nach Zeugenangaben flüchtete ein mit mehreren Personen besetztes, dunkles Fahrzeug unmittelbar nach der Tat von der Örtlichkeit.

Das Gebäude, in dem sich auch mehrere Wohnungen befinden, wurde durch die Explosion stark beschädigt. Bewohner mehrerer Wohnungen sowie eines Nachbaranwesens blieben zwar unverletzt, mussten aber aus Sicherheitsgründen kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.

Nachdem Sprengstoffexperten des Landespolizeipräsidiums den Tatort untersucht und freigegeben hatten, stellten Ermittler des Dezernats für Eigentumsdelikte fest, dass mehrere Geldkassetten aus dem Automaten fehlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Für die Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell