Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zwei Einsatzlagen am heutigen Freitag (26. Januar 2024)

Polizei zieht positive Bilanz

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am Freitag, dem 26. Januar 2024, waren im Saarland zwei größere Einsatzlagen durch die Polizei zu bewältigen.

Heute besuchte der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, ab 08:00 Uhr mehrere Örtlichkeiten im Saarland (Saarbrücken, Blieskastel und Sulzbach). Der Besuch wurde teilweise durch Proteste von Landwirten begleitet und verlief weitgehend störungsfrei. Im Bereich Blieskastel kam es zeitweise zu einer Blockade eines Kreisverkehrs durch landwirtschaftliche Maschinen mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Gegen 17:30 Uhr begann im Bereich des Landwehrplatzes eine Versammlung unter dem Motto "Gegen die AfD - An jedem Tag". In der Spitze nahmen an dem sich anschließenden Aufzug rund 7.000 Personen teil. Dieser bewegte sich vom Landwehrplatz über die Großherzog-Friedrich-Straße, Bleichstraße, Schillerplatz, Am Stadtgraben, Wilhelm-Heinrich-Brücke, Stengelstraße, Eisenbahnstraße und die Vorstadtstraße bis zum Schlossplatz. Dort fand in einem angrenzenden Gebäude zeitgleich eine Veranstaltung der AfD statt.

Die Abschlusskundgebung der insgesamt friedlich und ohne größere Störungen verlaufenden Versammlung auf dem Schlossplatz war gegen 21:20 Uhr beendet.

