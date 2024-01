Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brand eines Supermarkts in Brebach - Fechingen

Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Saarbrücken/Brebach - Fechingen (ots)

Am vergangenen Samstag (13. Januar 2024) kam es zu einem Brandgeschehen in einer Netto-Filiale in Brebach-Fechingen (s. Pressemeldung der PI Saarbrücken-Stadt vom 14.01.2024). Ersten Ermittlungen zur Folge handelte es sich um Brandstiftung. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die zwischenzeitlich erfolgte Untersuchung des Brandortes durch das Dezernat für Brandermittlungen hat ergeben, dass der Brand zur Verdeckung eines vorher in dem Ladengeschäft verübten Einbruchs gelegt wurde. Dieser fand in der Tatnacht in der Zeit zwischen 22:00 - 05:45 Uhr statt.

Der Markt wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es entstand nach derzeitigem Stand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Netto-Marktes bzw. der dortigen Barbarossa Bäckerei gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell