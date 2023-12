Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Heddesheim (ots)

Aufgrund von einem Wohnungsbrand in der Schriesheimer Straße in Heddesheim kommt es momentan zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Brandbekämpfung der Feuerwehr dauert noch an. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein Anwohner verletzt. Über den Grad der Verletzung liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

