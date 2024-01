Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Graffiti am Saarbrücker Landwehrplatz

Drei Heranwachsende als Tatverdächtige festgestellt

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Unmittelbar nachdem das Trio am gestrigen Abend (15.01.2024) Parolen wie zum Beispiel "free palastine" und "stop killing kids in Gaza" an öffentlichen Einrichtungen in der Innenstadt von Saarbrücken aufgesprüht hatte, konnten Streifenkommandos der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zwei junge Männer noch in Tatortnähe festnehmen. Ein dritter Tatverdächtiger wurde im Anschluss ermittelt.

Gegen 21:30 Uhr teilte zunächst ein Zeuge mit, dass er drei junge Heranwachsende beobachtet habe, die Graffiti an der Haltestelle am Landwehrplatz aufgesprüht hatten. Im Zuge der Fahndung konnten Einsatzkräfte zunächst zwei Personen feststellen und vorläufig festnehmen, auf die die angegebene Beschreibung passte.

Weiter stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Wartebereich der Saarbahnhaltestelle sowie am Theater "Alte Feuerwache" und einem nahegelegenen Gymnasium mittels schwarzer Farbe die oben genannten Parolen aufgesprüht waren. Eine Spraydose mit schwarzer Lackfarbe wurde in einer nahegelegenen Mülltonne gefunden.

Außerdem hatten die drei jungen Männer weitere Parolen an den Objekten aufgesprüht sowie ausgedruckte Bilder (Ausschnitte aus dem Kriegsgebiet) angebracht. Die beiden vorläufig Festgenommenen wurden nach der Feststellung ihrer Identität entlassen.

Die Ermittlungen, die durch die Abteilung "Polizeilicher Staatsschutz" geführt werden, dauern an.

