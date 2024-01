Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Beziehungsdrama in Beckingen

Saarbrücken (ots)

Die Mitteilung eines Zeugen führte am gestrigen Abend (16.01.2024) zu einem größeren Polizeieinsatz in Beckingen. Im Verlauf der Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte zwei Personen leblos in einem Wohnhaus.

Gegen 21:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er in einem Wohnhaus in Düppenweiler zwei Schüsse gehört habe. Die Schüsse seien etwas zeitversetzt gefallen. Die kurz danach an der angegebenen Örtlichkeit eingetroffenen Einsatzkräfte konnten keinen Kontakt zu den Bewohnern herstellen.

Deshalb wurden Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkommando des Landespolizeipräsidiums alarmiert. Da auch weiterhin kein Kontakt hergestellt werden konnte, drangen Kräfte des SEK in das Haus ein. Dort fanden sie eine leblose Frau sowie einen leblosen Mann auf. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf.

Aufgrund der in der Wohnung vorgefundenen Situation gehen die Ermittler des LPP 213 davon aus, dass der 55-jährige Sportschütze die von ihm getrennt lebende 43 Jahre alte Frau erschossen und sich anschließend selbst getötet hat. Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen dauern an.

