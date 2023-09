Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stoppt Taschendieb

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Montagmorgen bestahl ein 41-Jähriger schlafende Reisende im Bahnhof Berlin Südkreuz. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn kurze Zeit später vorläufig fest. Der Mann soll im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden.

Gegen 4:40 wandte sich ein 26-Jähriger am Bahnhof Berlin Südkreuz an die Bundespolizei und zeigte den Diebstahl seines Mobiltelefons an. Er gab ab, in der Westhalle eingeschlafen zu sein und sein Handy zum Laden neben sich platziert zu haben. Auf Videoaufzeichnungen konnten die Beamtinnen und Beamten erkennen, wie ein Mann das Mobiltelefon entwendete. Darüber hinaus bestahl der Tatverdächtige einen weiteren schlafenden Reisenden in der Osthalle des Bahnhofes. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Tatverdächtigen gelang es den Einsatzkräften kurz darauf, den 41-jährigen moldauischen Staatsangehörigen unweit des Bahnhofes vorläufig festzunehmen.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den bereits einschlägig polizeibekannten 41-Jährigen. Es ist beabsichtigt, den Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen einem Richter zur Entscheidung über dessen weiteren Verbleib vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell