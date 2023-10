Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen nach Sprengung eines Geldautomaten in Wittenburg dauern an

Wittenburg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Dienstagmorgen in Wittenburg (das Polizeipräsidium Rostock informierte) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. Nach bisherigen Erkenntnissen haben mehrere bislang unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr den Geldautomaten, der sich auf dem Gelände eines Discountmarktes in der Hagenower Chaussee befindet, mit einem Gasgemisch zur Detonation gebracht. Dabei wurde der Geldautomat erheblich beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter anschließend in den Besitz von Bargeld gelangten. Unklar ist momentan jedoch noch die Höhe des entwendeten Bargeldbetrages. Im Zuge der Tatortarbeit sicherte die Polizei unter anderem zwei Gasflaschen, mit denen die Detonation augenscheinlich herbeigeführt worden war. Zudem kam im Zuge der Fahndung ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz, der zeitweilig eine Spur verfolgte. Aufgrund mehrerer aufgefundener Beweismittel im Umfeld des Tatortes ist davon auszugehen, dass die Täter zunächst zu Fuß vom Tatort in Richtung Stadtzentrum geflüchtet sind. Ob sie in weiterer Folge in ein Fahrzeug stiegen, ist noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise hierzu nehmen das Polizeirevier Hagenow unter 03883 6310, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der bei diesem Vorfall angerichtete Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

