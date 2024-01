Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Sonderlage anlässlich der Trauerfeierlichkeiten in Offenburg

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Die besondere Einsatzplanung aus Anlass der Trauerfeierlichkeiten am vergangenen Freitag hat aus Sicht der FEUERWEHR OFFENBURG zu einem reibungslosen und erfolgreichen Dienstablauf geführt. Die Einrichtung von Einsatzabschnitten, die Besetzung sensibler Bereiche durch Führungskräfte mit eigener Entscheidungskompetenz, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden sowie das gemeinsame Wirken und die hohe Dienstbereitschaft der freiwilligen Wehr garantierte einen, aus Sicht der Feuerwehr, störungsfreien und dem Anlass angemessenen Ablauf der Feierlichkeiten auf hohem Schutzniveau für den Grundschutz der Stadt Offenburg.

Die FEUERWEHR OFFENBURG hatte innerhalb ihrer eigenen Aufgabenerfüllung fünf Einsätze zu bearbeiten. Dabei wurde der Rettungsdienst am Vormittag zweimal technisch unterstützt. Die Drehleiter rückte für die überörtliche Hilfe in Schutterwald und Lahr bei gemeldeten Brandereignissen aus. Der Brand eines Lithium-Ionen-Akkus in der Hochschule um 14.00 Uhr erforderte nochmal die Grundschutzkräfte der Feuerwache. Das Schadenfeuer in dem Energieblock war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entstanden, konnte jedoch zeitnah eingedämmt und gelöscht werden. Der betroffenen Akkublock wurde im Anschluss in einem betreibereigenen Wasserbad gesichert. Verletzt wurde niemand. Weiterer Schaden entstand. Die besondere Einsatzplanung wurde nach Absprache mit der Gesamteinsatzleitung gegen 16.00 Uhr aufgehoben. Insgesamt waren von Seiten der FEUERWEHR OFFENBURG 14 Fahrzeuge mit 30 Hilfskräften eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell