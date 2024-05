Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand in Wohnung

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro sind die Folgen eines riskanten Überholmanövers am Montagvormittag auf der L230 zwischen Münsingen und der Abzweigung nach Steingebronn. Ein 26-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Marbacher Dreieck unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Links-Rechts-Kurvenkombination überholte er eine Fahrzeugkolonne mit einem Sattelzug als Frontfahrzeug, obwohl er den Verlauf der Strecke nicht vollständig einsehen konnte. Dabei kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, weshalb der seinen Überholvorgang abbrechen und hinter dem Sattelzug einscheren musste. Allerdings konnte er seine Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig verringern, sodass er dabei mit großer Wucht ins Heck des Sattelaufliegers krachte. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der Sattelzug blieb fahrbereit. Das Polizeirevier Münsingen sucht nun nach Zeugen und insbesondere auch nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, zu dem bislang keine Informationen vorliegen. Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0. (cw)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rübgarten ist am Montagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 43-Jährige fuhr kurz vor acht Uhr mit ihrem Skoda auf der Hauptstraße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Straße Im Täle übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Smart auf die Hauptstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer des Smart leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An seinem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (ah)

Wendlingen am Neckar (ES): Beim Wenden Fahrzeug übersehen

Ein 23-Jähriger war am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr mit seinem Seat auf der Schäferhauser Straße zwischen Wendlingen und Köngen in Richtung Neckarbrücke unterwegs. Um zu wenden, bog er nach rechts in die Straße Am Turbinenkanal ab und wollte in einem Zug wieder in die Schäferhauser Straße einfahren. Hierbei übersah er einen ebenfalls in Richtung Neckarbrücke fahrenden 22-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Audi erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen etwa 4.000 Euro Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

Köngen (ES): Brand in Wohnung

Zum Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Kiesweg sind die Einsatzkräfte am Montagmorgen ausgerückt. Gegen acht Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn auf den Alarm von Rauchmeldern aus der Wohnung aufmerksam geworden waren. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand in der Wohnung rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die betroffene Wohnung und die Wohnung darüber sind derzeit, insbesondere auch aufgrund des Rauchgasniederschlags, nicht bewohnbar. Während die Bewohner der beiden betroffenen Wohnungen bei Angehörigen unterkamen, konnten die übrigen Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise auf einen technischen Defekt hindeuten könnten. (cw)

Ostfildern (ES): In den Gegenverkehr geraten

Drei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 28-Jähriger am Montagnachmittag auf der Bonhoefferstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 14.40 Uhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Bonhoefferstraße vom Scharnhauser Park herkommend in Richtung Ruit unterwegs, als ihm, nach seinen Angaben, im Bereich der langgezogenen Rechtskurve ein Insekt ins Auto flog. Dabei kam er mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zunächst zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Peugeot 208 einer 24-Jährigen, die noch vergeblich versucht hatte auszuweichen. Nachfolgend prallte der Mercedes noch gegen einen Nissan Qashqai einer 65-Jährigen, die hinter dem Peugeot gefahren war. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch noch ein Kia beschädigt. Bei der enormen Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot so deformiert, dass die Fahrerin im Auto eingeschlossen und erst mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden konnte. Der Unfallverursacher und die beiden Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte- bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes, der Peugeot und der Nissan waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Bonhoefferstraße für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauert mit Stand 17 Uhr noch an. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten, sowie der Rettungsdienst mit einem Einsatzleiter, einem Notarzt und drei Rettungswagen. (cw)

