POL-GM: Ampel-Akku gestohlen

Lindlar (ots) - Ohne Beute blieben Einbrecher, die am Donnerstag (19. Oktober) zwischen 10 Uhr und 13:15 Uhr versucht haben, in ein Wohnhaus der Straße "Vorderrübach" einzubrechen. Die Täter setzten ihr Hebelwerkzeug an der Hauseingangstür an und versuchten offenbar, das Türschloss zu knacken. Ihre Bemühungen blieben jedoch die erfolglos; sie gelangten nicht ins Haus. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

