POL-RT: Schwerer Motorradunfall

Reutlingen (ots)

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Frontalkollision zwischen Motorrad und Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 6711 zwischen Holzelfingen und Ohnastetten gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer befuhr die K 6711 in Richtung Holzelfingen und überholte in einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden VW Polo. Hierbei übersah der Kawasaki-Fahrer den entgegenkommenden VW Bus eines 56-Jährigen, was zum Frontalzusammenstoß führte. Der Kradlenker erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des VW Busses blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme, die durch die Verkehrspolizei übernommen wurde, war die Strecke bis 13 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die beteiligten Fahrzeuge, an welchen Sachschaden von insgesamt circa 70.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz war, befand sich der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, sechs Einsatzkräften sowie einem Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit. Die Reinigung der Fahrbahn wurde von der zuständigen Straßenmeisterei übernommen.

