Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeuglenker aus Verkehr gezogen; Wohnwagen entwendet; Kasse und Baumaschinen gestohlen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Unfall auf B28

Ein Unfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag auf der B28 auf Höhe der Bleiche ereignet. Gegen elf Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit einem LKW samt Anhänger die Bundesstraße in Fahrtrichtung Metzingen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er dabei dem VW Tiguan eines 36-Jährigen auf, der im Rückstau einer Ampel verkehrsbedingt bremsen musste. Der Tiguan wurde daraufhin auf den davorstehenden Audi A3 eines 28 Jahre alten Mannes und dieser auf einen wiederum davor befindlichen Mini Cooper einer 50-Jährigen geschoben. Ein hinter dem Lkw fahrender 27-Jähriger erkannte die Situation zu spät, versuchte noch, mit seinem Ford Transit nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Anhänger des Lkw. Sowohl der Tiguan-Lenker, der Audi-Fahrer, dessen 29-jährige Mitfahrerin, die Mini-Lenkerin und der Fahrer des Ford Transit wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Bis auf dessen Fahrzeug mussten alle anderen beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 64.000 Euro. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die B28 in beide Richtungen bis kurz nach 13.30 Uhr gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (rd)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf der Adenauerbrücke

Ein Auffahrunfall auf der Adenauerbrücke hat am Freitagvormittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 24-Jähriger war gegen neun Uhr mit einem Lkw der Marke Iveco auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Berkheim unterwegs. Auf Höhe der Kurt-Schumacher-Straße übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vor der roten Ampel stehenden Porsche Macan einer 28 Jahre alten Frau und krachte ins Heck des SUV. Die Porsche-Lenkerin und ihre Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der 3,5-Tonner war nach der Kollision jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da die Ladung auf dem Lastwagen nicht ordnungsgemäß gesichert war, mussten knapp eine Tonne Versandstücke umgeladen werden. Während der Unfallaufnahme wurde hierzu der rechte Fahrstreifen bis 11.15 Uhr gesperrt, so dass es auf der Brücke sowie der Auffahrt zu einem erheblichen Rückstau kam. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Wendlingen (ES): Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss stehend gefahren

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Fahrer eines Kastenwagens musste die Polizei am Donnerstagabend in der Ulmer Straße in Wendlingen aus dem Verkehr ziehen. Beamte des Polizeireviers Nürtingen hielten gegen 18.45 Uhr den Ford Transit des 28-Jährigen auf Höhe der Einmündung Bodelshofen an. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Kokain, worauf sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Einen Führerschein konnte der 28-Jährige nicht vorweisen, da er keinen besitzt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet (ms)

Aichtal (ES): Wohnwagen entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Wohnwagen der Markte Fendt ist zwischen Mittwoch und Freitag in der Hintere Gasse in Aich gestohlen worden. An dem dort abgestellten und mittels Deichselschloss gesicherten Fendt Caravan war das amtliche Kennzeichen ES-DG185 angebracht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07127 97553-0 um sachdienliche Hinweise. (rd)

Filderstadt (ES): Sammelkasse gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach dem Diebstahl einer Sammelkasse aus dem Verkaufsraum einer Apotheke in der Bernhäuser Talstraße bittet das Polizeirevier Filderstadt um Zeugenhinweise. Am Freitagvormittag, gegen 11.50 Uhr, betrat ein Unbekannter die Apotheke und entwendete die mit einer Schnur gesicherte Sammelkasse aus dem Verkaufsraum. Anschließend stieg der Dieb als Sozius auf ein wartendes Moped, das in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß und zierlich sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen. Von dem Fahrer des Mopeds und dem Fahrzeug selbst liegt keine Beschreibung vor. Die Höhe des in der Kasse befindlichen Bargelds ist nicht bekannt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden gesuchten Personen oder dem Moped geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baumaschinen gestohlen

Ein Unbekannter hat im Laufe des Feiertags Maschinen von einer Baustelle in der Max-Lang-Straße entwendet. Nachdem er sich Zutritt zur Tiefgarage des Rohbaus verschafft hatte, brach er den Verschlag eines Lagerraums auf und entwendete daraus vier Baumaschinen samt Akkus. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine ältere Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Echterdingen erlitten. Ein 33-Jähriger rangierte kurz vor zehn Uhr mit einem Lieferwagen auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße rückwärts. Hierbei touchierte er eine hinter seinem Fahrzeug an einem Rollator vorbeilaufende, 86 Jahre alte Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

