POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, Transporter gestohlen, Fahrräder bei Einbruch entwendet, Betrunkene oder unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer, Brand in Tiefgarage

Rauchentwicklung beim Kochen

Eine Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße hat am Donnerstagmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 12.45 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine starke Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss des Hauses gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war diese beim Kochen entstanden. Einen Brand stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten angerückt war, glücklicherweise nicht fest. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob durch die Rauchentwicklung Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. (rd)

Römerstein (RT): Pedelec-Lenker kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Elbeweg erlitten. Der Zweiradfahrer war kurz vor 15.30 Uhr auf dem Elbeweg in Richtung Poststraße unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass der vorausfahrende, 32 Jahre alte Pedelec-Lenker sein Rad bremste, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen. Nach dem anschließenden Zusammenstoß stürzten beide Männer zu Boden. Der 37-Jährige musste daraufhin nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Verdachts einer möglichen alkoholischen Beeinflussung musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Der 32-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Er begibt sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an den Zweirädern beläuft sich auf etwa 200 Euro. (rd)

Reutlingen (RT): Einbruch in Fahrradgeschäft (Zeugenaufruf)

In ein Fahrradgeschäft in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Gegen 4.30 Uhr verschafften sich mehrere, bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu dem Laden und entwendeten in kurzer Zeit mehrere hochwertige Fahrräder. Bei der Fahndung nach den Tätern war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen mit der Unterstützung der Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich des Industriegebiet Reutlingen-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden (md).

Walddorfhäslach (RT): Mutmaßlich alkoholisiert mit Motorroller gestürzt

Am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Rollerfahrer auf der B 464 gemeldet. Ein 22-Jähriger hatte auf der Bundesstraße zwischen Dettenhausen und Pliezhausen offenbar die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad verloren und war in der Folge gestürzt. Der verletzte 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des Rollerfahrers ergaben, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Unfallstelle von der Feuerwehr gereinigt werden. Der beschädigte Roller wurde abgeschleppt. (ah)

Reichenbach an der Fils (ES): Tiefgaragenbrand (Zeugenaufruf)

Zu einem Tiefgaragenbrand sind die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Freitagmorgen in die Neuwiesenstraße ausgerückt. Gegen 3.10 Uhr wurden brennende Fahrzeuge in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden bevor sie auf das Gebäude übergreifen konnten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein Polizeibeamter wurde durch den Brandrauch leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Neuwiesenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (md)

Esslingen (ES): Bargeld entwendet

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen mehrere Unbekannte, die am Donnerstagnachmittag in der Ritterstraße zwei Jugendlichen Bargeld entwendet haben. Die beiden 14-Jährigen waren gegen 17.45 Uhr zu Fuß in der Ritterstraße unterwegs, als sie auf eine Gruppe Jugendlicher trafen. Einer der Beschuldigten forderte von den 14-Jährigen Bargeld und drohte damit, sie zu schlagen. In der Folge durchsuchten der Beschuldigte und einer seiner Begleiter die Taschen der Geschädigten und entwendeten daraus einen kleineren Bargeldbetrag. Die unverletzt gebliebenen 14-Jährigen erstatteten in der Folge Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Neuffen (ES): Hochwertiger Transporter entwendet (Zeugenaufruf)

Ein erst drei Monate alter Transporter ist in der Nacht zum Donnerstag in Kappishäusern gestohlen worden. In der Zeit von 21.30 Uhr bis kurz vor zehn Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den blauen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen NT-BT 2312 aus einem Hof in der Dettinger Straße. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 50.000 Euro. In dem Transporter befanden sich hochwertige Werkzeuge. Ersten Ermittlungen nach dürfte der Täter den Transporter mit einem Originalschlüssel gestohlen haben. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Ford Transit. (ms)

Tübingen (TÜ): Mehrere Kfz beschädigt

Mindestens drei Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Fahrzeuge im hohen einstelligen Bereich in der Tübinger Südstadt beschädigt. Gegen zwei Uhr wurde die Polizei von Anwohnern der Galgenbergstraße verständigt, dass mehrere Personen die Fensterscheiben von abgestellten PKW eingeworfen hätten und die Fahrzeuge zum Teil auch durchsuchten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Im Lauf des Vormittags meldeten sich weitere Fahrzeugbesitzer aus der Tübinger Südstadt, deren PKW ebenfalls beschädigt und Gegenstände daraus entwendet wurden. Der Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (md)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag bei Seebronn entstanden. Eine 43-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der L 371 von Wendelsheim herkommend unterwegs. An der Kreuzung mit der L 361 wollte sie geradeaus zu einem Pferdehof weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 39 Jahre alten VW-Lenkers, der in Richtung Rottenburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß waren die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Beteiligten unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst kümmerte sich jedoch an der Unfallstelle um die Skoda-Lenkerin und brachte den Golffahrer vorsichtshalber zur Untersuchung in eine Klinik. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Mutmaßlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker ist am Donnerstagmorgen von der Tübinger Verkehrspolizei in Ofterdingen aus dem Verkehr gezogen worden. Der Citroen des 47-Jährigen wurde gegen 7.15 Uhr in der Hechinger Straße angehalten. Bei der Kontrolle kam den Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Zudem ergaben sich deutliche Anzeichen, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daraufhin musste sich der 47-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Recherchen ergaben, dass er diesen bereits wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln abgeben musste. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. (ms)

Neustetten (TÜ): Auseinandersetzung bei Veranstaltung

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag bei einer Veranstaltung in Neustetten. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren kurz vor 15.30 Uhr drei Männer im Alter von 17, 28 und 57 Jahren in einen verbalen Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Der 28-Jährige, der sich wohl in Begleitung eines derzeit noch unbekannten Mannes befunden hatte, soll dabei auch mit einem Bierkrug geworfen und Pfefferspray versprüht haben. Ein 19-Jähriger, der von dem Krug getroffen wurde, musste daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Infolge des Pfeffersprayeinsatzes erlitten mehrere Personen Augenreizungen. Ein weiterer 19-Jähriger musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 28-Jährige der Örtlichkeit verwiesen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss hat ein 56-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße / Kirchgasse verursacht. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem E-Roller des Herstellers Scuter Electric auf der Kirchgasse in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Thanheim fahrenden 32-Jährigen und prallte gegen die Seite ihres Opel Corsa. Der 56-Jährige wurde daraufhin mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht einer möglichen alkoholischen Beeinflussung des Lenkers ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Winterlingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L449 zwischen Bitz und Winterlingen musste ein 31-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der Mann befuhr kurz nach 19.30 Uhr mit seinem Hyundai die Landesstraße in Richtung Winterlingen. Auf Höhe der Wanderparkplätze wich er einem vermutlich auf der Fahrbahn liegenden Tier aus, worauf er mit seinem Hyundai nach links von der Straße abkam. Ein bei dem nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebenen Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der stark beschädigte Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier. (rd)

Balingen (ZAK): Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Ihren Führerschein musste eine betrunkene Pkw-Lenkerin am frühen Donnerstagmorgen abgeben. Einer Streife der Verkehrspolizei Tübingen fiel der Opel Corsa der 24-Jährigen gegen 4.20 Uhr auf der B 27 in Balingen auf. Das Fahrzeug war in Schlangenlinien unterwegs und mehrmals auf die Gegenfahrspur geraten. Nachdem die Frau an der Anschlussstelle Balingen-Nord abgefahren war, wurde sie in der Heselwanger Straße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei der jungen Frau fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über ein Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste die 24-Jährige ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Schömberg (ZAK): Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Donnerstagabend bei Schörzingen ereignet hat. Ein 72-Jähriger fuhr gegen 20.20 Uhr mit seinem Mercedes die Neuhausstraße von Schörzingen kommend in Richtung der L 434. An der Einmündung zur Landstraße missachtete er die Vorfahrt einer 35-jährigen Mercedesfahrerin, die in diesem Moment auf der L 434 unterwegs war, woraufhin es zum Unfall kam. Bei der Kollision erlitt die 35-Jährige nach aktuellem Stand der Ermittlungen leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

