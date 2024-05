Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der Landesstraße 1204 gekommen. Gegen 18.10 befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Porsche 911 Turbo von der Nürtinger Straße aus Scharnhausen kommend in Richtung Neuhausen. An der Kreuzung zur L 1204 bog der Porsche-Fahrer nach rechts in Richtung Flughafen ab. Nach einigen hundert Metern geriet er bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin sein Fahrzeug in den Gegenverkehr rutschte und frontal mit einem BMW 1er, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde, kollidierte. Aufgrund des Aufpralls wurde der BMW gegen einen daneben auf der Rechtsabbiegerspur fahrenden Ford T-Max geschoben. Der Porsche drehte sich in Folge der Kollision um 90 Grad und prallte hierbei noch gegen einen ebenfalls auf der Gegenspur befindlichen VW Transporter. Hierbei löste sich ein Rad des Porsche, welches gegen einen hinter dem VW Transporter befindlichen VW Golf rollte. Der BMW-Fahrer sowie der 28-jährige Beifahrer im Porsche wurden schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Porsche-Fahrers wurde eine Atemalkoholkonzentration von über zweieinhalb Promille festgestellt, weswegen er eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Nach bisherigen Ermittlungen ist der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 250.000 Euro geschätzt, wobei sich dieser allein beim Porsche auf circa 230.000 Euro belaufen dürfte. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße teilweise gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Zur Unfallstelle waren neben der Polizei die Feuerwehr mit vier, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen ausgerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell