Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf parkendes Auto aufgefahren; Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Altenriet (ES): Auf parkendes Auto aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Neckartenzlinger Straße ereignet hat. Eine 55-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit ihrem 5er BMW auf der Neckartenzlinger Straße unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links kam. Dort krachte sie mit enormer Wucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes GLC. Während die Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb ihre 26-Jahre alte Beifahrerin unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Hechingen (ZAK): Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Einen Reisebus haben die Spezialisten der Verkehrspolizei am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, nach einer Verkehrskontrolle auf der B27 bei Hechingen aus dem Verkehr gezogen. Zum einen war die fällige Hauptuntersuchung des Fahrzeugs überschritten, zum anderen stellte sich heraus, dass der 53 Jahre alte Fahrer mit seiner 30-köpfigen Reisegruppe auf der Rückfahrt von einer Ausflugsfahrt aus Italien kommend unterwegs war. Dort war er aber bereits am Dienstagmorgen losgefahren und rund 27 Stunden ohne Pause unterwegs. Um die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern, nutzte er eine fremde Fahrerkarte. Zudem fehlten weitere für die Reise notwendige Dokumente. Für den völlig übermüdeten 53-Jährige endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Er wurde von den Polizeibeamten erst einmal für die vorgeschriebene elfstündige Ruhezeit ins Bett geschickt. Die zweite Fahrerkarte wurde eingezogen. Der Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten entgegen. Für die Reisegruppe wurde ein Ersatzbus organisiert, sodass diese ihre Fahrt nach Hessen fortsetzen konnten. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell