POL-RT: Einbruch, Brände, Verkehrsunfälle

Wannweil (RT): Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr in ein Wohnhaus im Bereich der Degerschlachter Straße eingebrochen. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in das Haus, in welchem in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlte wurden. Zur Art und Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Sicherung der vorgefundenen Spuren übernahmen Spezialisten der Kriminaltechnik.

Trochtelfingen (RT): Aufsitzrasenmäher in Brand geraten

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in der Straße Am Wasserhäusle im Ortsteil Steinhilben ausgerückt. Eine 17 -Jährige mähte mit einem Aufsitzrasenmäher den heimischen Rasen, als der Rasenmäher aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Rasenmäher, welcher zwischenzeitlich vollständig ausgebrannt war. Durch das Feuer wurde ebenfalls eine Thujahecke sowie das Kunststoffdach eines Geräteschuppens in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Zwei Feuerwehreinsätze wegen angebranntem Essen

Gleich zweimal musste die Feuerwehr wegen angebranntem Essen ausrücken. Am Mittwoch kurz vor 21 Uhr hatte der Rauchmelder in einer Wohnung in der Hirschstraße ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass die ältere Bewohnerin ihre Wohnung verließ und hierbei einen Topf auf dem Herd und einen Kuchen im Backofen vergessen hatte. Durch die dann entstehende Rauchentwicklung löste der Rauchmelder aus. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Am Donnerstag um 2 Uhr wurde Rauchgeruch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mittleren Beutau gemeldet. Hier war der Bewohner eingeschlafen, obwohl er noch Essen in einer Pfanne auf dem Herd zubereitete. Auch hier entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Filderstadt (ES): Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr ist es auf der Hofwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Der 34 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Hofwiesenstraße Straße in Richtung Kreisverkehr Hohenheimer Straße. Vor dem Kreisverkehr hielt er zunächst an der markierten Radfahrerfurt an, um zwei Kindern mit ihren Fahrrädern die Furt überqueren zu lassen. Beim Wiederanfahren übersah er den von rechts auf dem gemeinsamen Fuß/Radweg aus Richtung Bernhausen heranfahrenden bevorrechtigten 48 -jährigen Pedelec-Fahrer, welcher ebenfalls die Radfahrerfurt überqueren wollte. Beim nachfolgenden Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Am Seat Ibiza und dem Pedelec der Marke Haibike entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.200 Euro. Die Hofwiesenstraße musste zur Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rottenburg (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Am Mittwoch kurz nach 22.30 Uhr ist es auf der L 389 zwischen Bodelshausen und Hemmendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 25 -jährige Fahrerin eines Pkw BMW Mini-Cooper kam zunächst in Fahrtrichtung Hemmendorf nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr hier zwei Senken, überquerte im Anschluss wieder die Fahrbahn der L 380, fuhr einen Abhang hinunter und überquerte einen landwirtschaftlichen Beiweg, bis sie letztlich in einem Gebüsch zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 25 -Jährige, welche nicht verletzt wurde, deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Mini -Cooper entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Höhe des angerichteten Flurschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Da zunächst gemeldet wurde, dass sich der Mini-Cooper überschlagen hätte, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ist es auf der B 463 auf Höhe Weilstetten zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 43 -jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon fuhr auf den VW Golf eines 27 -Jährigen auf, wobei Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand. Sowohl die Fahrerin des Seat wie auch der Golf-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 43 -Jährigen eine alkoholische Beeinflussung festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

