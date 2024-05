Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radlader entwendet und Unfall verursacht, Brände, Unfälle, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Unfall mit entwendetem Radlader verursacht und geflüchtet

Am Samstagnacht, gegen 23.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle, welche sich auf dem Gelände der Hochschule in Reutlingen befindet. Mit diesem Radlader fuhren die Täter einen geteerten Feld-/Wiesenweg in Richtung Motocross Gelände entlang. Beim Versuch nach links abzubiegen kam der Radlader vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte die Schaufel des Radladers gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi und dieser wurde in der Folge auf einen ebenfalls geparkten Pkw Nissan geschoben. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Täter ließen den Radlader zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen.

Eningen (RT): Brand von angehäuften Holzresten

Am Samstagabend gegen 20.40 Uhr wurde die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst von einem Anwohner eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Arbachtalstraße in Eningen, über einen Brand auf dem Grundstück informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dort ein Holzhaufen vollständig, konnte aber von der Feuerwehr sofort gelöscht werden. Personen waren keine vor Ort. Ein Traktor, welcher zum Zeitpunkt des Brandes noch neben dem Holzhaufen geparkt stand, konnte vom Anwohner noch rechtzeitig weggefahren werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Pfullingen übernommen.

Hohenstein (RT): Brand eines Geräteschuppens

Aufgrund eines defekten E-Bike Akkus, welcher sich selbst entzündete kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 03.40 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppens in Meidelstetten. Der Geräteschuppen, in welchem sich mehrere E-Bikes, ein Rasenmäher und ein Benzinkanister befanden, brannte in der Folge vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Hohenstein war mit 30 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Garage, sowie des Wohnhauses verhindern.

Grabenstetten (RT): Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Landesstraße 211 um kurz nach 0 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mercedes von Grabenstetten in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb in einer Böschung liegen. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Der 19-jährige Fahrer sowie seine 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst, der mit insgesamt fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, in verschiedene Kliniken gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Das unfallbeschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme war die L211 voll gesperrt.

Nürtingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung bei der Musiknacht

Eine 19-Jährige und ihr 17-jähriger Begleiter hielten sich am späten Samstagabend auf dem Gelände einer Gaststätte am Rande der Innenstadt auf, ohne die erforderlichen Eintrittsarmbänder getragen zu haben. Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein 59-jähriger Mitarbeiter die Beiden und forderte sie freundlich auf, das Gelände zu verlassen. Unbeeindruckt davon begaben sich die Beiden daraufhin in die Gaststätte und verschwanden im Toilettenbereich und schlossen sich in einer Behindertentoilette ein. Nachdem der 59-jährige Verantwortliche die Toilettentür geöffnet hatte, um die Beiden wieder in Richtung Außenbereich zu begleiten, rastete die 19-Jährige plötzlich aus und schlug dem 59-Jährigen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Bei dem darauffolgenden Gerangel unter den oben genannten Personen kam nun eine 64-jährige Mitarbeiterin ihrem 59-jährigem Kollegen zu Hilfe. Auch sie bekam sogleich mehrere Faustschläge beim Versuch die beiden Personen aus dem Gebäude zu bekommen von der 19-Jährigen ab. Im Außenbereich angekommen nahm die 19-Jährige einen Pflasterstein auf und warf diesen zielgerichtet gegen die beiden Mitarbeiter. Diese konnten den Steinwurf ausweichen und die Aggressorin im Anschluss zu Boden ringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung nur leichte, oberflächliche Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand auf der B27

Nachdem am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Fahrzeugbrand auf der B27, Richtungsfahrbahn Stuttgart, auf Höhe der Anschlussstelle Filderstadt-Ost, mitteilten, rückten Feuerwehr und Polizei an die genannte Örtlichkeit aus. Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die 61-jährige VW-Lenkerin bemerkte kurz zuvor einen seltsamen Geruch, worauf sie gleich rechtzeitig reagierte und ihr Fahrzeug auf den Standstreifen lenkte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Filderstadt, konnte nicht verhindert werden, dass der Pkw komplett ausbrannte und hierbei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden ist. Das Fahrzeugwrack wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Abschleppdienst vom Standstreifen beseitigt. Der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Deizisau sperrte die schadhafte Fahrbahnoberfläche auf dem Standstreifen ab und reinigte die beiden kaum betroffenen Durchgangsfahrstreifen. Die B27 musste während den Löscharbeiten kurzfristig komplett gesperrt werden. Hierbei kam es auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Erst in den nächsten Tagen kann die schadhafte Stelle mittels Spezialmaschinen vollständig gereinigt und ausgebessert werden. In diesem Bereich wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt

Ofterdingen (TÜ): Im stockenden Verkehr aufgefahren

Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Ofterdingen auf der B 27 ereignet hat. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mercedes-Lenker die B 27 aus Dußlingen kommend nach Ofterdingen. Noch vor dem Ortsschild fuhr der Pkw-Lenker auf den vor ihm bremsenden Opel auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Opel auf den davorstehenden BMW geschoben. Die 46-jährige Lenkerin des Opels wurde leicht verletzt und mit einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik verbracht. Die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers suchte selbständig einen Arzt auf. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Bodelshausen (TÜ): Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Zu einer stark verrauchten Wohnung sind die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in die Straße Am Kappelbrunnen ausgerückt. Aufmerksame Nachbarn retteten vor Eintreffen der Feuerwehr den 45-jährigen Bewohneraus seiner stark verrauchten Wohnung. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort war, belüftete im Anschluss die Wohnung. Ob ein Schaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Grund für den Rauch war ein vergessener Plastikgegenstand auf einer Herdplatte.

Bisingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen

Am Samstagabend ist es in Bisingen in der Nähe der dortigen Kirche zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Gegen 20.45 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und eine bislang unbekannte männliche Person in einen verbalen Streit. Dieser Streit entwickelte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der sich die jungen Männer gegenseitig wegstießen und provozierten. Daraufhin verließ der Unbekannte kurzzeitig die Örtlichkeit, kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder und schlug unvermittelt dem 20-Jährigen ins Gesicht. Nach dem Schlag flüchtete der Täter in Richtung Hechinger Straße. Der Verletzte erlitt eine Platzwunde und musste durch einen RTW in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unbekannte war ca. 170 cm groß und hatte braune nach hinten angelegte Haare. Er trug eine blaue Jeans, ein graues Oberteil und ein weißes T-Shirt ohne Ärmel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell