Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen und Gaststätten; Brand, Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet und verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Lenker ist es am Montagmorgen in Reutlingen gekommen. Ein 58-jähriger Radfahrer fuhr kurz nach 5.30 Uhr auf der Freiligrathstraße in Richtung Holbeinstraße. An der Kreuzung zur Dürerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 48-jährigen Fahrer eines Ford, woraufhin die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Der Radfahrer stürzte und wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. (ah)

Dettingen an der Erms (RT): Unfall mit Sachschaden

Ein Sachschaden von circa 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagmittag zwischen Metzingen und Dettingen entstanden. Ein 85-jähriger Opel-Fahrer war gegen 14.35 Uhr auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. An der Einmündung zur Metzinger Straße hielt er zunächst ordnungsgemäß an, übersah dann beim Abbiegen nach links jedoch einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 79-jährigen Subaru-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin seitlich miteinander, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (ah)

Münsingen-Dottingen (RT): Unachtsam über die Straße gelaufen

Mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen musste eine Joggerin ins Krankenhaus gebracht werden, die am Sonntagmittag auf der K6703 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein 35-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit seinem Ford Mondeo auf der Kreisstraße von Rietheim in Richtung Dottingen unterwegs, als plötzlich die 15-jährige Joggerin von einem Feldweg heraus ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überquerte. Der Autofahrer versuchte sofort durch eine Notbremsung, Ausweichen und Hupen einen Unfall zu vermeiden. Dennoch wurde die Jugendliche vom Fahrzeug erfasst, aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte die 15-Jährige nachfolgend ins Krankenhaus. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte die Jugendliche Kopfhörer getragen und sich lediglich auf den Verkehr aus der Gegenrichtung konzentriert. Den heranfahrenden Pkw hatte sie bis zur Kollision gar nicht wahrgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Grafenberg (RT): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 52-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Metzinger Straße ereignet hat. Kurz nach fünf Uhr befuhr die 48-jährige Lenkerin eines Audi A6 die Straße Buckenwiese und wollte in die Metzinger Straße einfahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Pedelecfahrer und kollidierte mit diesem. Dieser zog sich dadurch Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (md)

Nürtingen (ES): Einbruch in Firma

Zwischen Samstagabend, 20.35 Uhr und Montagmorgen, 6.10 Uhr, sind noch Unbekannte in eine Firma in der Schlosserstraße im Stadteil Zizishausen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt, durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und brachen eine weitere Tür zu einem Büroraum auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert. (ah)

Plochingen (ES): Bargeld gestohlen

Bargeld ist einem Einbrecher am Wochenende in Plochingen in die Hände gefallen. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Stumpenhof und entwendete aus dem Inneren einen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem machte er sich innerhalb des Gebäudes noch an der Tür zum Büro eines Sportvereins zu schaffen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ostfildern (ES): Verletzte bei Kollision in Einmündung

Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kemnat verletzt worden. Die 83-jähige Lenkerin einer Mercedes C-Klasse befuhr gegen 11.30 Uhr die Zeppelinstraße und bog an der Einmündung in die Heumadener Straße ein. Dabei übersah sie den 19-jährigen Fahrer eines 3er BMW, welcher bevorrechtigt die Heumadener Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus und die Tür des Mercedes verkeilte sich so, dass die Fahrerin durch die Feuerwehr aus ihrem PKW befreit werden musste. Die 83-Jährige und ihr 86-jähriger Beifahrer kamen zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik, der 19-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (md)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft in der Heilbronner Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sie sich gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten dort die Räume. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (md)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer abgedrängt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der L 1208 zwischen Bebenhausen und Dettenhausen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 31-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja auf der Landesstraße von Bebenhausen in Richtung Dettenhausen unterwegs. Seinen Angaben zufolge soll er auf dem mehrspurig ausgebauten Streckenteil von einem weißen Pkw rechts überholt worden sein. Danach soll dieser so knapp vor dem Motorradfahrer auf die linke Spur gewechselt sein, dass der Biker in die linken Leitplanken gedrängt wurde. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, zudem außer der Farbe des Pkw bislang keine weiteren Informationen vorliegen, flüchtete nach dem Unfall in Richtung Dettenhausen, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660, zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): In Bus gestürzt

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag verletzt worden. Die 79-Jährige saß kurz vor 17.30 Uhr im hinteren Teil eines Linienbusses, als sie beim Linksabbiegen des Fahrzeugs von der Straße Im Feuerhägle in die Raichbergstraße aus dem Sitz stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Café

Ein Café in der Straße Bei den Pferdeställen ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß der Unbekannte auf den Bedienungsgeldbeutel, den er samt Inhalt mitgehen ließ. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Mössingen (TÜ): Thuja-Hecke angezündet

Zum Brand einer zwölf Meter langen und drei Meter hohen Thuja-Hecke sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Berggasse ausgerückt. Ein 71-Jähriger wollte gegen 14.30 Uhr Unkraut an der Hecke mittels eines Abflammgerätes beseitigen, wobei die ganze Hecke in Brand geriet. Nachdem eigene Löschversuche erfolglos blieben, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten anrückten, konnte die Hecke letztendlich löschen. Der 71-Jährige zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen bei den Löschversuchen durch das Einatmen von Rauchgasen und Verbrennungen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde nicht nur die Hecke, sondern auch ein Kunststoffrollladen an einem Nachbarhaus beschädigt. Der Sachschaden an dem Rollladen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Schaden an der Hecke konnte noch nicht beziffert werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Hechinger Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen 18.25 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf der Hechinger Straße unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem Renault Twingo verkehrsbedingt bremsen musste, krachte mit seinem Motorrad ins Heck des Pkw und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Biker nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Harley musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. (cw)

Burladingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Augenscheinlich unverletzt hat ein Autofahrer am Sonntagvormittag den Überschlag mit seinem Wagen überstanden. Der 22-Jährige war gegen 9.50 Uhr auf der K 7160 zwischen Gauselfingen und Mägerkingen unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge einem Fuchs ausweichen musste. In der Folge verlor der junge Mann die Kontrolle über den Opel Vivaro, der von der Fahrbahn abkam und sich daraufhin überschlug. Dadurch dürfte an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 32.000 Euro entstanden sein. (mr)

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am späten Sonntagabend in der Bahnhofstraße gekommen. Nachdem es gegen 23.20 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen war, zog ein 34-jähriger Mann eine 22-jährige Frau so an den Haaren, dass diese zu Boden stürzte. Als ihr ein 26-Jähriger zu Hilfe kommen wollte, schlug der 34-Jährige diesem mit der Faust. Im Anschluss kam es nach derzeitigem Stand zu einer Bedrohungshandlugen durch den 26-Jährigen, bevor die Polizei die Gruppen trennen konnte. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beteiligten sehen sich nun entsprechenden Strafanzeigen gegenüber. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell