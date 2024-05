Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Nachbarn beobachten Einbruch - Polizei bittet um weitere Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.00 Uhr - 15.15 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus am Ginsterweg zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Gegen 15.15 Uhr hörten Zeugen auffällige Geräusche in der Nachbarwohnung. Als sie den Hausflur betraten, sahen sie eine bislang unbekannte männliche Person, die vor der dortigen Wohnungstür stand und offensichtlich wartete. Kurze Zeit rannten zwei weitere Männer aus der Wohnung. Gemeinsam flüchteten die drei Unbekannten aus der Haustür. Die Nachbarn informierten die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Ob Gegenstände entwendet wurden ist noch unklar.

Die Männer könne wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

zwischen 25 und 30 Jahre alt; schlanke Statur; etwa 175 - 180 cm groß; schwarze, nach hinten gegelte Haare; schwarzer Ziegenbart; weißes T-Shirt; blaue Jeanshose

2. Person:

zwischen 25 und 30 Jahre alt; korpulente Statur; etwa 170 cm groß; weißes T-Shirt mit einem grünen Balken; Handschuhe, helle Cappy

3. Person:

zwischen 25 und 30 Jahre alt; schmale Figur; etwa 175 cm groß; schwarze, kurze Haare

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell