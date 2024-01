Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (20.01.2024) gewaltsam in ein Reihenhaus an der Straße Am Hüttenbach in Selm eingebrochen.

Nachdem sie zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr sämtliche Räume durchsucht hatten, flüchteten die Täter. Was entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme nicht genau angegeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeidienststelle Werne unter der Telefonnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell