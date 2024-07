Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 Einbruch-Diebstähle

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Ninoverer Weg, 14.07.2024, 01:00 Uhr und 15.07.2024, 01:00 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich, in der Nacht zu Sonntag, wiederrechtlich Zugang zum Gelände des Freibades und entwendeten 3 Sonnensegel. Weiterhin verschafften sie sich, in der Nacht zu Montag, Zugang zur Cafeteria und entwendeten diverse Lebensmittel. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell