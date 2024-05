POL-Einsatz: Schiffsunfall auf dem Rhein bei Plittersdorf

Göppingen (ots) - Der am 24. April 2024 verunfallte Berufstaucher, ist zwischenzeitlich am Freitag, 26.04.2024 in der Klinik verstorben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Einsatz Telefon: (07161) 616-1100 oder -3333 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de ...

