POL-Einsatz: Arbeitsschiff blockiert Personenschifffahrt auf dem Neckar - 70372 Bad Cannstatt, Stuttgart

70372 Bad Cannstatt, Stuttgart, Neckar im Bereich Berger Steg

Am 09.05.2024 blockierte ein Arbeitsschiff einer Wasserbaufirma gegen 18:00 Uhr die Fahrrinne des Neckar im Bereich Berger Steg und behinderte dadurch in der Folge ein Personenschiff. Das Arbeitsschiff, ein sogenannter Schubleichter, war lediglich am Bug an Land befestigt und trieb mit dem Heck in die Fahrwassermitte ab. Unter Leitung des Wasser- und Schifffahrtamtes Neckar konnte der ca. 430 t schwere und 32,5 m lange Schubleichter mit der Hilfe eines Gütermotorschiffes an Land gedrückt und festgemacht werden. Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/21805010 um sachdienliche Zeugenhinweise.

